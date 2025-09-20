Росія продовжує провокувати країни НАТО. Так винищувачі МіГ-31 19 вересня залетіли на територію Естонії та прямували до її столиці.

Тут можна провести паралелі з ситуацією в Туреччині у 2015 році. Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, тоді російський бомбардувальник Су-24 перебував у турецькому повітряному просторі.

Авіація НАТО могла збити літаки

У 2015-му після 5 хвилин перебування у небі Туреччини, російський літак збили. Відповідь країни була цілком зрозумілою та не викликала зайвих питань.

Тепер 3 літаки були в повітряному просторі Естонії 12 хвилин. Цього більш ніж достатньо для того, щоб їх збити й закрити це питання,

– наголосив Денис Попович.

Ба більше, літаки були озброєні авіаційними ракетами Р – 73. Судячи з фото, однієї з ракет не було на підвісах. Куди саме вони летіли, чи могли її використати до цього – також незрозуміло.

"Туреччина, яка теж є країною НАТО, ще 10 років тому продемонструвала, в який спосіб треба діяти з порушниками повітряного простору. Тому питань щодо реакції Альянсу дуже багато", – додав військовий оглядач.

Також НАТО активувало 4 статтю свого Статуту, яка передбачає консультації, якщо один із членів Альянсу відчуватиме небезпеку для свого суверенітету. Варто згадати, що 10 вересня над Польщею були дрони, зараз полетіли літаки, тому ескалації будуть продовжуватися.

Саме так Росія намагається випробувати реакцію НАТО, знайти "червоні лінії", розмити їх та перевірити 5 статтю, яка вже передбачає застосування механізмів колективної безпеки. Очевидно, що колись настане такий день, коли тактикою підвищення ставок, Росія дійде до того, що 5 стаття не діятиме. А зараз варто очікувати збільшення таких провокацій.

Як реагують у світі на провокацію Росії?