Ситуація на польському кордоні загострилася: мігранти з Білорусі поводяться дедалі агресивніше

У Польщі фіксують загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Мігранти, які намагаються потрапити на польську територію, поводяться все агресивніше.

Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш 5 квітня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Polsat News. У ніч на суботу польські служби зупинили кілька сотень спроб нелегального перетину кордону.

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Що відомо про ситуацію

За словами очільника польського міноборони, посилення штучної міграційної кризи зі сторони Білорусі спрямоване на "послаблення Польщі та Європи". Нелегали кидають палиці та каміння, а також використовують "болгарки".

Це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок. Це, мабуть, сподіваюся, уже всім зрозуміло, і не можна допомагати в такій процедурі, в незаконному перетині державного кордону. Це порушення закону,

– наголосив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, 25 березня в Польщі зникла білоруська опозиціонерка Анжеліка Мельникова. Її мобільний телефон, ймовірно, знаходиться на території Білорусі. Польські спецслужби співпрацюватимуть у пошуках зі спецслужбами інших держав та Координаційною радою Білорусі.