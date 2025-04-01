Мельникова покинула Білорусь після протестів 2020 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські опозиційні медіа та Павла Латушка у телеграм.

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Що відомо про зникнення Мельникової

Як повідомив заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зв’язок із опозиціонеркою зник 25 березня. Латушко написав заяву до польських правоохоронних органів.

Довідка: Координаційна рада із забезпечення трансферу влади – недержавний політичний і громадський орган, що виник на тлі протестів проти фальсифікації виборів у Білорусі у серпні 2020 року.

Ми сподіваємося на краще, але розуміємо, що провідні діячі демократичних сил Білорусі є пріоритетними цілями спецслужб режимів у Білорусі та Росії,

– заявив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

За словами Латушка, мобільний телефон Мельникової знаходиться у Білорусі. Він "технічним способом" встановив, що мобільний опозиціонерки знаходиться на території Білорусі з 19 березня.

Мельникова не з’являлася на публіці кілька тижнів через хворобу на COVID-19, однак залишалася на зв’язку до 25 березня. Також наразі невідоме місцеперебування її дітей віком 6 і 12 років.

Речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський заявив, що Мельникова вже кілька тижнів не перебуває на території країни. Він також запевнив, що польські спецслужби співпрацюватимуть із спецслужбами інших держав та Координаційною радою Білорусі для встановлення її місцеперебування.

Зверніть увагу! Телеграм-канали публікують фото Мельникової, яка "підписує протокол допиту". Російські опозиційні видання вияснили, що це фото 19 липня 2024 року у Варшаві під час інтерв'ю Мельникової для каналу "Белсат". Тобто фото не відповідає опису.

Мельникова покинула Білорусь після масових затримань на антиурядових протестах 2020 року, спершу виїхавши в Україну, а потім у Польщу, де приєдналася до команди Павла Латушка та Світлани Тихановської.