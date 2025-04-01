Мельникова покинула Беларусь после протестов 2020 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские оппозиционные медиа и Павла Латушко в телеграмм.

Смотрите также "Полмира мечтает о нашей диктатуре": Лукашенко 7 раз "официально" президент Беларуси

Что известно об исчезновении Мельниковой

Как сообщил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, связь с оппозиционеркой исчезла 25 марта. Латушко написал заявление в польские правоохранительные органы.

Справка: Координационный совет по обеспечению трансфера власти – негосударственный политический и общественный орган, возникший на фоне протестов против фальсификации выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Мы надеемся на лучшее, но понимаем, что ведущие деятели демократических сил Беларуси являются приоритетными целями спецслужб режимов в Беларуси и России,

– заявил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

По словам Латушко, мобильный телефон Мельниковой находится в Беларуси. Он "техническим способом" установил, что мобильный оппозиционерки находится на территории Беларуси с 19 марта.

Мельникова не появлялась на публике несколько недель из-за болезни на COVID-19, однако оставалась на связи до 25 марта. Также пока неизвестно местонахождение ее детей в возрасте 6 и 12 лет.

Представитель Министерства внутренних дел Польши Яцек Добжинский заявил, что Мельникова уже несколько недель не находится на территории страны. Он также заверил, что польские спецслужбы будут сотрудничать со спецслужбами других государств и Координационным советом Беларуси для установления ее местонахождения.

Обратите внимание! Телеграмм-каналы публикуют фото Мельниковой, которая "подписывает протокол допроса". Российские оппозиционные издания выяснили, что это фото 19 июля 2024 года в Варшаве во время интервью Мельниковой для канала "Белсат". То есть фото не соответствует описанию.

Мельникова покинула Беларусь после массовых задержаний на антиправительственных протестах 2020 года, сначала выехав в Украину, а затем в Польшу, где присоединилась к команде Павла Латушко и Светланы Тихановской.