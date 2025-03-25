Лукашенко станет главой Беларуси уже 7 раз подряд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские пропагандистские СМИ.

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Лукашенко снова объявил себя президентом

25 марта прошла "инаугурация" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Теперь он в седьмой раз займет должность белорусского руководителя.

Справка: Александр Лукашенко победил на "выборах" в Беларуси с невероятным результатом 86,82%. Они состоялись 26 января 2025 года. В бюллетене фактически не было ни одного оппозиционного кандидата, все "соперники" Лукашенко или представляли те же интересы или выглядели как оппозиция, хотя активисты называли их всего лишь "марионетками".

Интересно, что свою присягу Лукашенко провозгласил на белорусском языке.

В своей речи Лукашенко снова поиронизировал с того, что его называют диктатором, хоть и не безосновательно.

Полмира мечтает о нашей диктатуре – диктатуру реальных дел и интересов наших людей,

– заявил самопровозглашенный лидер Беларуси.