Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. У Пентагоні вже оновив таблички

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Міністерства війни Піта Гегсета.

Як перейменовували Пентагон?

У мережі показали відео, на якому робітники прибирають зі офіційних вивісок Пентагону напис "оборона". Замість нього буде слово "війна".

Міністерство оборони стало Міністерством війни: дивіться відео

Змінили і таблички посадовців відомства. Тепер на дверях кабінету Піта Гегсета красується напис "міністр війни".

Працівники міняють табличку кабінету Гегсета: дивіться відео

Крім того, адреса Пентагону тепер war.gov, а на головній сторінці з’явився напис "Міністерство війни США". Також Гегсет вже змінив неймінг на всіх сторінках у соцмережах.

Девізом мого першого піхотного взводу було: "Хто прагне миру – повинен готуватися до війни". Міністерство війни буде готовим – щодня й у будь-який спосіб –гарантувати нашим громадянам життя в мирі,

– написав Гегсет на своїх сторінці в Х.

Піт Гегсет – міністр війни / фото міністра війни США

Що відомо про перейменування Міністерства оборони США?

5 вересня президент США Дональд Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни.

Ми виграли Першу світову, Другу світову, все до і між ними. Потім вирішили стати прогресивними та перейменували на Міністерство оборони. Тож повертаємося до Міністерства війни. Гадаю, це набагато доречніша назва, особливо зважаючи на нинішню ситуацію у світі,

– заявив він.

Зауважимо, що Міністерство війни було створене у США у 1789 році, проте було ліквідоване після у 1947 році. Від 1947 по 1949 роки об’єднаний департамент називався Національним військовим відомством, а в 1949 отримав відому більшості назву – Міністерство оборони.