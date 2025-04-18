Відзначатимуть День Європи: міністри закордонних справ ЄС зберуться 9 травня у Києві

Очільники МЗС Європейського Союзу 9 травня приїдуть до Києва. Посадовці зберуться в українській столиці, щоб відзначити День Європи.

Про це ввечері в інтерв'ю телеканалу LCI розповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, інформує 24 Канал.

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Глави МЗС приїдуть 9 травня у Київ

Очільник МЗС Франції повідомив, що інші глави МЗС ЄС прибудуть до Києва 9 травня і водночас підтвердив і свій візит до столиці України.

Міністри закордонних справ європейських країн зустрінуться в Києві 9 травня. Я, безумовно, буду там,

– сказав Барро.

За його словами, поїздкою в Київ на День Європи лідери Європейського Союзу хочуть продемонструвати солідарність з Україною.

Раніше "Польське радіо", посилаючись на главу польської дипломатії Радослава Сікорського, повідомляло, що європейські урядовці планували зібратися у Львові.

Зазначимо, що у Росії в цей день влаштовують парад. Ще в лютому Путін почав збирати своїх "друзів" на черговий парад 9 травня. Як вже відомо, Фіцо наголосив, що точно планує приїхати до російської столиці. Компанію для Фіцо складе ще кілька лідерів, про що писали пропагандистські ЗМІ.