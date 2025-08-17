Державний секретар Марко Рубіо заначив, що Росія та Україна ще не досягли мирної угоди, до мети потрібно виконати ще кілька кроків. Зокрема, ухвалити рішення щодо миру не можливо без участі України.

Чи можливо найближчим часом укласти мирну угоду?

На думку Марко Рубіо, думка Дональда Трампа щодо можливості завершення війни не змінилася. Він додав, що досягти мирної угоди – нелегко й цей процес вимагатиме багато роботи. Однак на переговорах Трампа з Володимиром Путіним вдалося визначити "деякі речі, які призвели до певного прогресу в деяких напрямках".

У Сполучених Штатах переконані, що Україна має бути частиною мирної угоди та має бути долучена до її укладання. Відомо, що в деяких питаннях сторони все ж мають розбіжності.

Отже, нам ще дуже далеко. Я маю на увазі, що ми не на межі мирної угоди. Ми не на межі її укладення, але я вважаю, що прогрес був досягнутий у напрямку до неї,

– зазначив державний секретар США.

Ведуча також запитала в Марко Рубіо, чи будуть обіцяні наслідки для Росії. Адже Трамп говорив, що країна-агресорка постраждає, якщо не вдасться домовитися про припинення вогню на Алясці. Звичайно ж, такого договору досягти не вдалося.

Держсекретар зазначив, що не можливо досягти мирної угоди на зустрічі, де представлена лише одна сторона. Тож для результату важливо зібрати обох лідерів разом. І це залишається метою США.

"Єдиний спосіб укласти мирну угоду – це отримати згоду обох сторін і залучити обидві сторони. Скільки разів ми чули від українців та інших, що без України нічого не буває? України не було на зустрічі, але це була дуже важлива зустріч", – прокоментував Рубіо.

Наслідки для Росії, за його словами, настануть, якщо не буде кінця війни, однак США робитимуть все можливе, аби бойові дії в Україні припинилися.

Посадовець також зазначив, що наразі зрозуміло – жодна зі сторін не збирається здаватися, тож кожному доведеться піти на поступки.