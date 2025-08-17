Государственный секретарь Марко Рубио отметил, что Россия и Украина еще не достигли мирного соглашения, до цели нужно выполнить еще несколько шагов. В частности, принять решение о мире невозможно без участия Украины.

Возможно ли в ближайшее время заключить мирное соглашение?

По мнению Марко Рубио, мнение Дональда Трампа о возможности завершения войны не изменилось. Он добавил, что достичь мирного соглашения – нелегко и этот процесс потребует много работы. Однако на переговорах Трампа с Владимиром Путиным удалось определить "некоторые вещи, которые привели к определенному прогрессу в некоторых направлениях".

В Соединенных Штатах убеждены, что Украина должна быть частью мирного соглашения и должна быть приобщена к его заключению. Известно, что в некоторых вопросах стороны все же имеют разногласия.

Так что, нам еще очень далеко. Я имею в виду, что мы не на грани мирного соглашения. Мы не на грани его заключения, но я считаю, что прогресс был достигнут в направлении к нему,

– отметил государственный секретарь США.

Ведущая также спросила у Марко Рубио, будут ли обещанные последствия для России. Ведь Трамп говорил, что страна-агрессор пострадает, если не удастся договориться о прекращении огня на Аляске. Конечно же, такого договора достичь не удалось.

Госсекретарь отметил, что невозможно достичь мирного соглашения на встрече, где представлена только одна сторона. Поэтому для результата важно собрать обоих лидеров вместе. И это остается целью США.

"Единственный способ заключить мирное соглашение – это получить согласие обеих сторон и привлечь обе стороны. Сколько раз мы слышали от украинцев и других, что без Украины ничего не бывает? Украины не было на встрече, но это была очень важная встреча", – прокомментировал Рубио.

Последствия для России, по его словам, настанут, если не будет конца войны, однако США будут делать все возможное, чтобы боевые действия в Украине прекратились.

Чиновник также отметил, что сейчас понятно – ни одна из сторон не собирается сдаваться, поэтому каждому придется пойти на уступки.