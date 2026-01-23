Україна привезе на переговори в Абу-Дабі людину, яку поважають у Вашингтоні, – Sky News

Переговори у тристоронньому форматі між Україною, Росією та США мають відбутися в Абу-Дабі. З боку України братиме участь особа, яку поважають у Вашингтоні.

Переговори стали кульмінацією інтенсивних 24 годин міжнародної дипломатії – від зустрічей у Давосі до контактів у Москві й подальшого перельоту до Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це пише Sky News.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?

За даними видання, спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – після заходів у Давосі вирушили до Москви, де майже чотири години вночі вели переговори з Володимиром Путіним. Уже звідти американська делегація перелетіла до ОАЕ, дорога зайняла близько п’яти годин.

Sky News зазначає: попри оптимістичні сигнали з Давоса, саме територіальне питання залишається головною перешкодою для будь-якої потенційної мирної угоди – і це ключовий момент.

Кореспондентка Саллі Локвуд наводить слова американського джерела, яке консультує військове керівництво США з українського питання: "Дипломатія зараз – це фарс. Вона не відповідає реальності".

У матеріалі нагадують, що Росія неодноразово давала зрозуміти: у межах будь-якого врегулювання вона прагне повного контролю над Донбасом. Україна ж категорично відкидає поступки територіями, зокрема тими, які Росія навіть не змогла окупувати. У Кремлі при цьому заявляють, що без вирішення територіального питання "немає жодної надії на досягнення довгострокового врегулювання".

Водночас американське джерело, з яким спілкувалося Sky News, виявило стриманий оптимізм через участь у переговорах очільника ГУР Кирила Буданова.

"Буданов – єдиний член офісу Зеленського, якого вони сприймають серйозно. Американські військові та американська розвідка поважають його. США люблять Буданова. Той факт, що Буданов там, є позитивним. Але я не бачу, щоб російська військова машина сповільнювалася", – зазначив співрозмовник видання.

Журналісти підкреслюють: атмосфера напередодні зустрічі в Абу-Дабі відрізняється від попередніх раундів контактів. Складається враження, що жодна зі сторін не погодилася б на участь, не маючи в запасі хоча б мінімального компромісу, який вона потенційно готова розглянути.

Яким є склад російської делегації?