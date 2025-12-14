Віткофф підбив перші підсумки перемовин з Україною в Берліні
- Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, відзначив значний прогрес у мирних перемовинах з Україною в Берліні.
- Він також оголосив продовження зустрічі наступного дня.
Спецпосланець Трампа зауважив значний прогрес у процесі мирних перемовин з Україною в Берліні. До того ж Стів Віткофф анонсував новий раунд переговорів уже завтра, 15 грудня.
Про таке він написав на своїй сторінці в мережі X, передає 24 Канал.
Як Віткофф висловився про перемовини?
Берлінська зустріч президента України Володимира Зеленського з американським спеціальним посланником Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі США та України тривала понад п'ять годин.
За словами Віткоффа, під час переговорів сторони детально обговорили 20-пунктний мирний план, економічні та інші питання.
Мирні перемовини в Берліні / Фото зі сторінки Віткоффа
Було досягнуто значного прогресу, і вони (українська та американська делегації, – 24 Канал) зустрінуться знову завтра вранці,
– зазначив представник американської сторони.
Зауважимо, що в Москві ставляться до цих переговорів з певною підозрою. Так, радник президента Путіна Юрій Ушаков напередодні заявив російським пропагандистським медіа, що участь європейських країн та України у "мирному плані" Дональда Трампа, мовляв, "малоймовірно буде конструктивною".
Більше про зустріч у Берліні
Президент України Володимир Зеленський 14 грудня прибув до Німеччини для серії зустрічей з українськими, американськими та європейськими посадовцями.
Зауважимо, що в Берліні через візит президента посилили заходи безпеки. А до переговорів приєдналися спецпредставник США Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також українські міністри та керівники розвідки й Генштабу.
Зеленський наголосив, що Київ проводить консультації з США щодо механізмів безпеки на зразок п'ятої статті НАТО, акцентуючи на підтримці Конгресу та європейських партнерів.
За даними видання Bild, до завтрашніх переговорів Зеленського з американською делегацією мають приєднатися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр Великої Британії Кір Стармер.