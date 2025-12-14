Віткофф підбив перші підсумки перемовин з Україною в Берліні

Спецпосланець Трампа зауважив значний прогрес у процесі мирних перемовин з Україною в Берліні. До того ж Стів Віткофф анонсував новий раунд переговорів уже завтра, 15 грудня.

Як Віткофф висловився про перемовини?

Берлінська зустріч президента України Володимира Зеленського з американським спеціальним посланником Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі США та України тривала понад п'ять годин.

За словами Віткоффа, під час переговорів сторони детально обговорили 20-пунктний мирний план, економічні та інші питання.



Мирні перемовини в Берліні / Фото зі сторінки Віткоффа

Було досягнуто значного прогресу, і вони (українська та американська делегації, – 24 Канал) зустрінуться знову завтра вранці,

– зазначив представник американської сторони.

Зауважимо, що в Москві ставляться до цих переговорів з певною підозрою. Так, радник президента Путіна Юрій Ушаков напередодні заявив російським пропагандистським медіа, що участь європейських країн та України у "мирному плані" Дональда Трампа, мовляв, "малоймовірно буде конструктивною".

