Виткофф подвел первые итоги переговоров с Украиной в Берлине
- Спецпосланник Трампа, Стив Уиткофф, отметил значительный прогресс в мирных переговорах с Украиной в Берлине.
- Он также объявил продолжение встречи на следующий день.
Спецпосланник Трампа отметил значительный прогресс в процессе мирных переговоров с Украиной в Берлине. К тому же Стив Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров уже завтра, 15 декабря.
Об этом он написал на своей странице в сети X, передает 24 Канал.
Как Уиткофф высказался о переговорах?
Берлинская встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским специальным посланником Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями из США и Украины длилась более пяти часов.
По словам Уиткоффа, во время переговоров стороны подробно обсудили 20-пунктный мирный план, экономические и другие вопросы.
Мирные переговоры в Берлине / Фото со страницы Виткоффа
Был достигнут значительный прогресс, и они (украинская и американская делегации, – 24 Канал) встретятся снова завтра утром,
– отметил представитель американской стороны.
Заметим, что в Москве относятся к этим переговорам с определенным подозрением. Так, советник президента Путина Юрий Ушаков накануне заявил российским пропагандистским медиа, что участие европейских стран и Украины в "мирном плане" Дональда Трампа, мол, "маловероятно будет конструктивным".
Больше о встрече в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря прибыл в Германию для серии встреч с украинскими, американскими и европейскими чиновниками.
Заметим, что в Берлине из-за визита президента усилили меры безопасности. А к переговорам присоединились спецпредставитель США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, а также украинские министры и руководители разведки и Генштаба.
Зеленский отметил, что Киев проводит консультации с США по механизмам безопасности вроде пятой статьи НАТО, акцентируя на поддержке Конгресса и европейских партнеров.
По данным издания Bild, к завтрашним переговорам Зеленского с американской делегацией должны присоединиться канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.