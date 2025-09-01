Колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що ситуація з мирними переговорами погіршилася через втручання Трампа. За словами політика, президент США допустився разючих стратегічних помилок, що зміцнили позиції Кремля.

Трамп підставив США у грі з Росією, Китаєм та Індією. Про це Джон Болтон розповів у інтерв'ю Sky News, передає 24 Канал.

Як політика Трампа допомогла Путіну?

Колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа Джон Болтон розкритикував політику чинного президента США.

Він заявив, що Трамп не лише зашкодив багаторічним дипломатичним зусиллям Заходу, а й відкрив двері до зближення Індії, Росії та Китаю.

Болтон також вважає, що шанси на мир в Україні погіршилися після саміту Трампа з Путіним на Алясці.

Я думаю, що все валиться. Шанси на мир в Україні тепер гірші, ніж до саміту в Алясці,

– заявив Болтон.

На думку колишнього радника, нинішня геополітична реальність – результат недалекоглядної дипломатії Трампа, який останніми рішеннями відштовхнув Індію ближче до Росії та Китаю.

Зверніть увагу! Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про запровадження мита проти Індії в розмірі 25% через імпорт російської нафти. Такі дії в Індії назвали "несправедливими" й пообіцяли вжити заходів.

Болтон вважає, що президент США фактично перекреслив десятиліття роботи над переорієнтацією Нью-Делі на співпрацю з Заходом.

Введення жорстоких санкцій припало на момент, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, за словами Болтона, був налаштований на тісну співпрацю зі США.

До слова, щодо України, Болтон заявив, що саміт на Алясці був фатальною помилкою.

За його словами, Трамп фактично надав Путіну простір для маневру, не добившись жодних поступок від Кремля, тоді як Росія лише наростила удари по цивільних в Україні.

Я вважаю, що його (Трампа – 24 Канал) принизили. Він цього навіть не усвідомлює, але Путін переконаний, що стара магія КДБ знову працює. Йому вдається обманювати Трампа – і це дуже вигідно Кремлю,

– підсумував Болтон.

Болтон також не виключає, що Трамп і надалі буде дистанціюватися від зусиль, спрямованих на досягнення миру в Україні. Натомість він продовжить демонструвати слабкість перед Путіним.

Яка ситуація з мирними переговорами?