"Трамп прийшов заробляти": чому США пропонують Україні відновити транзит газу з Росії
Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер схиляли Україну до того, аби відновити повноцінний транзит російського газу та нафти в межах післявоєнної економічної співпраці. В цих намірах чітко видно, чого насправді хоче Трамп від мирних переговорів.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, зараз усі ми спостерігаємо, як розгортається досить неадекватна позиція Трампа щодо війни в Україні. Він фактично прийшов заробляти гроші, а на інтереси України йому буквально байдуже.
Трампу потрібні гроші
Як наголосив Городницький, американська сторона зосереджена виключно на комерційному зиску. Їм хотілося б заробити додаткові мільярди доларів.
Трамп зацікавлений винятково у наживі. Йому хочеться збагатитися на досить великі суми. Чи буде він враховувати інтереси України в цьому аспекті? Звичайно, ні,
– наголосив Городницький.
Чого хоче Трамп від переговорів: дивіться відео 24 Каналу
Політичний експерт підкреслив, що Україна правильно опирається таким кулуарним домовленостям. Зокрема у той чи інший спосіб інформація про неадекватні ідеї перемовників потрапляє у ЗМІ. І про це вже знає увесь світ.
Ми точно не хочемо бути наодинці з цими "недоперемовниками", щоб нам розповідали, що ми там усно погодили. Путін постійно згадує, що в Стамбулі щось було погоджене, і всі кивнули головою. Це маячня. Або як він любить згадувати, що в 1991 році хтось нібито погодив усно, що НАТО не буде розширятися. Ось ця вся маячня не має сенсу. А ми маємо відстоювати наші інтереси будь-якими засобами. І навіть розголошення інформації – вже один із засобів боротьби,
– зауважив Городницький.
Раніше політолог Петро Олещук зауважував, що фінансовий інтерес залишається головною вразливістю Білого дому, через що жадібність перетворилася на зручний важіль впливу для Кремля.