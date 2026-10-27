"Трамп прийшов заробляти": чому США пропонують Україні відновити транзит газу з Росії

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер схиляли Україну до того, аби відновити повноцінний транзит російського газу та нафти в межах післявоєнної економічної співпраці. В цих намірах чітко видно, чого насправді хоче Трамп від мирних переговорів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, зараз усі ми спостерігаємо, як розгортається досить неадекватна позиція Трампа щодо війни в Україні. Він фактично прийшов заробляти гроші, а на інтереси України йому буквально байдуже.

Трампу потрібні гроші

Як наголосив Городницький, американська сторона зосереджена виключно на комерційному зиску. Їм хотілося б заробити додаткові мільярди доларів.

Трамп зацікавлений винятково у наживі. Йому хочеться збагатитися на досить великі суми. Чи буде він враховувати інтереси України в цьому аспекті? Звичайно, ні,

– наголосив Городницький.

Чого хоче Трамп від переговорів: дивіться відео 24 Каналу

Політичний експерт підкреслив, що Україна правильно опирається таким кулуарним домовленостям. Зокрема у той чи інший спосіб інформація про неадекватні ідеї перемовників потрапляє у ЗМІ. І про це вже знає увесь світ.

Ми точно не хочемо бути наодинці з цими "недоперемовниками", щоб нам розповідали, що ми там усно погодили. Путін постійно згадує, що в Стамбулі щось було погоджене, і всі кивнули головою. Це маячня. Або як він любить згадувати, що в 1991 році хтось нібито погодив усно, що НАТО не буде розширятися. Ось ця вся маячня не має сенсу. А ми маємо відстоювати наші інтереси будь-якими засобами. І навіть розголошення інформації – вже один із засобів боротьби,

– зауважив Городницький.

Раніше політолог Петро Олещук зауважував, що фінансовий інтерес залишається головною вразливістю Білого дому, через що жадібність перетворилася на зручний важіль впливу для Кремля.