"Нічого, крім грошей, не цікавить": політолог назвав важіль впливу Путіна на Трампа

Як зауважив експерт в ефірі 24 Каналу, ініціатива Демократичної партії проаналізувати домовленості щодо імпорту російського дизелю вказує на пряме порушення закону з боку Білого дому. Відповідні рішення можуть поповнити доказову базу для майбутньої справи про імпічмент.

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Фінансовий інтерес як головна вразливість

Російська верхівка володіє різноманітними механізмами тиску на американського лідера, однак ключову роль відіграє саме комерційний інтерес.

Найголовніший із цих інструментів – це жадібність Трампа. У росіян багато грошей, і це найбільша проблема. Але про це знають і демократи, які будуть це розслідувати та використовувати проти нього– наголосив політолог.

Навіть найвідданіші соратники Трампа наразі намагаються віддалитися від рішень Білого дому. Зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс робить заяви, що явно суперечать загальному курсу адміністрації, оскільки дбає про власну подальшу політичну кар'єру.

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Монгольське полювання та чутки про компромат

Окремим ударом по іміджу Білого дому стала оприлюднена журналістами Financial Times інформація про приватну поїздку Дональда Трампа-молодшого до Монголії. Син американського очільника вирушив на полювання разом із російським олігархом Умаром Кремльовим за кошти платників податків США. Подібні факти разом із вимогами розслідувати контакти Трампа з Джефрі Епштейном руйнують тезу про захист національних інтересів.

Аналітик також закликав не будувати конспірологічних теорій щодо наявності у Москви секретних компрометувальних записів. На його думку, Трампом керує лише прагнення здобути прибуткові комерційні активи та сировинні потоки, що раніше вже проявлялося під час переговорів щодо Запорізької АЕС чи криптовалютних проєктів.

Трампа нічого, крім грошей, не цікавить. А у Путіна грошей дуже багато– підсумував Петро Олещук.

Раніше експерт зазначав, що спроби звинуватити Україну у зростанні вартості нафтопродуктів проваляться, а цінова криза заганяє Трампа у пастку.