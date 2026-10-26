Про це віцепрезидент США заявив під час своєї промови на мітингу у штаті Монтана.

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Венс про стрибки цін на пальне

Джей Ді Венс порівняв нинішню ситуацію на енергетичному ринку з попередніми кризами. Він стверджує, що у 2022 році вартість пального зросла суттєвіше, ніж зараз.

Окрім стрибка цін у 2022 році, американський політик також нагадав про аналогічне подорожчання пального у 1979, 2001 та 2007 роках. На його думку, ключовим фактором таких змін щоразу ставали дії агресора.

Вони підскакують щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику– заявив Венс.

Водночас він розкритикував підхід Демократичної партії до розв'язання енергетичних проблем у країні. За його словами, рішення демократів полягає лише в тому, щоб "скиглити та побудувати кілька вітряків".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, Джей Ді Венс закликав Київ припинити атаки на нафтопереробні заводи Росії. Він переконаний, що удари провокують подорожчання пального на світовому ринку та б'ють по гаманцях американців.