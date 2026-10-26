Об этом вице-президент США заявил во время своего выступления на митинге в штате Монтана.

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Венс о скачках цен на топливо

Джей Ди Венс сравнил нынешнюю ситуацию на энергетическом рынке с предыдущими кризисами. Он утверждает, что в 2022 году стоимость топлива выросла значительно сильнее, чем сейчас.

Помимо скачка цен в 2022 году, американский политик также напомнил об аналогичном подорожании топлива в 1979, 2001 и 2007 годах. По его мнению, ключевым фактором таких изменений каждый раз становились действия агрессора.

Они подскакивают каждый раз, когда какой-нибудь ничтожный диктатор решает устроить истерику– заявил Венс.

В то же время он раскритиковал подход Демократической партии к решению энергетических проблем в стране. По его словам, решение демократов заключается лишь в том, чтобы "ныть и построить несколько ветряных мельниц".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, Джей Ди Венс призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Он убежден, что удары провоцируют подорожание топлива на мировом рынке и бьют по кошелькам американцев.