Об этом чиновник заявил во время беседы с журналистами на борту самолета.

Что сказал Венс?

По словам вице-президента США, атаки на российские предприятия по производству дизельного топлива могут привести к росту цен на энергоносители для американских потребителей. Именно этим он объяснил несогласие Вашингтона с ударами Украины по энергетическим объектам России.

Венс также прокомментировал разницу между статусами партнера и союзника. Между США и Украиной нет формального оборонного альянса, а Киев не входит в НАТО.

В то же время Венс положительно отозвался об украинском народе и отметил, что Вашингтон и Киев продолжат сотрудничать в отдельных направлениях, несмотря на разногласия по другим вопросам.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал возобновление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы после трехдневной паузы. Он заявил, что такие атаки могут привести к росту мировых цен на нефть и дизельное топливо.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский объяснял возобновление ударов тем, что Россия проигнорировала объявленное США энергетическое перемирие и продолжила массированные атаки на украинскую энергосистему.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент трижды уклонился от прямого ответа на вопрос, считают ли Соединенные Штаты Украину своим союзником. Вместо этого он перечислил три направления американской поддержки Киева: предоставление разведывательной информации, доступ к спутниковой связи Starlink и возможность для стран НАТО закупать американское оружие для Украины.

Бессент подчеркнул, что Вашингтон оказывает такую помощь Украине, но не России. Когда журналистка в третий раз спросила о статусе Украины, министр ответил, что не является государственным секретарем США или президентом, чтобы решать этот вопрос. В то же время Бессент обвинил европейские страны в недостаточной поддержке Киева и заявил, что у них есть системы ПВО Patriot, которые они могли бы передать Украине.