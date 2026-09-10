"Кажу як друг України": глава МЗС Італії дав пораду Зеленському щодо перемовин з Росією

Країни Євросоюзу продовжують допомагати Україні. Тому вони усі мають бути залучені до переговорного процесу між Києвом і Москвою.

Таку думку висловив віцепрем'єр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час спілкування з журналістами у Федерації промисловців штату Сан-Паулу, пише ANSA.

Кого Зеленський має залучити до переговорів з Росією?

Таяні заявив, що Італія й надалі допомагатиме Україні захищатися, однак вона не планує відправляти своїх миротворців. На думку міністра, "Європа може зробити багато" для підтримки України.

Водночас, за словами Таяні, задля досягнення справедливого миру до переговорів потрібно залучати не окремі європейські країни, а весь Європейський Союз.

Глава МЗС порадив Володимиру Зеленському не зосереджуватися лише на Франції та Німеччині. Він вважає, що до мирних ініціатив також мають долучитися Італія та Польща.

Я кажу це Зеленському як друг України і даю дружню пораду: варто залучити не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу,

– сказав Таяні.

Нагадаємо, що дводенний візит спецпредставників президента США до Москви і Києва ознаменував відновлення мирних переговорів між сторонами. Очікується, що тристороння зустріч за участі США, України і Росії має відбутися вже восени.

Окрім того, за словами президента Зеленського, найближчим часом плануються зустрічі на рівні радників за участю України, США та європейських партнерів.

Президент наголосив, що Європа має бути за столом будь-якого формату переговорів. Політик підкреслив наголосив, що Європа для України – це не тільки допомога, гроші та зброя, а й безпека.