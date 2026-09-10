Такое мнение высказал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни во время общения с журналистами в Федерации промышленников штата Сан-Паулу, пишет ANSA.

Кого Зеленский должен привлечь к переговорам с Россией?

Таяни заявил, что Италия и в дальнейшем будет помогать Украине защищаться, однако она не планирует отправлять своих миротворцев. По мнению министра, "Европа может сделать многое" для поддержки Украины.

В то же время, по словам Таяни, для достижения справедливого мира к переговорам необходимо привлекать не отдельные европейские страны, а весь Европейский Союз.

Глава МИД посоветовал Владимиру Зеленскому не сосредотачиваться только на Франции и Германии. Он считает, что к мирным инициативам также должны присоединиться Италия и Польша.

Я говорю это Зеленскому как друг Украины и даю дружеский совет: стоит привлечь не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу,

– сказал Таяни.

Напомним, что двухдневный визит спецпредставителей президента США в Москву и Киев ознаменовал возобновление мирных переговоров между сторонами. Ожидается, что трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России должна состояться уже осенью.

Кроме того, по словам президента Зеленского, в ближайшее время планируются встречи на уровне советников с участием Украины, США и европейских партнеров.

Президент отметил, что Европа должна быть за столом переговоров любого формата. Политик подчеркнул, что Европа для Украины – это не только помощь, деньги и оружие, но и безопасность.