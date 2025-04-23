Рубіо стурбований тим, що Україна може повернутися до своїх жорстких позицій, – Reuters

У середу в Лондоні мала відбутися багатостороння зустріч представників США, України, Великої Британії, Франції та Німеччини. Попри заклики з боку Вашингтона активізувати переговори, більшість учасників відкинули ключові умови запропонованої угоди.

Держсекретар США Марко Рубіо скасував свою поїздку, а саму зустріч було відкладено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Рубіо передумав летіти на переговори у Лондон

Один із європейських чиновників повідомив, що Рубіо непокоїть жорсткість позицій України, які можуть унеможливити досягнення компромісу.

Президент США Дональд Трамп раніше попередив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від подальших зусиль, якщо прогресу не буде найближчим часом. У неділю він висловив сподівання, що Київ і Москва домовляться про закінчення 3-річної війни вже цього тижня, але дипломати вважають це неможливим через значні розбіжності.

Ми чітко підтримуємо спроби президента Трампа встановити мир і заклики України до Росії до повного припинення вогню,

– сказав речник британського прем'єра Кіра Стармера.

Хоча спецпредставник Трампа Стів Віткофф не братиме участі в перемовинах у Лондоні, він планує зустріч з Володимиром Путіним у Росії цього тижня. У Лондоні ж США представлятиме генерал Кіт Келлог.

За словами європейських дипломатів, метою минулого тижня було те, щоб американці, європейці та українці сформулювали спільну позицію, Вашингтон намагалися наблизити до європейської та української позиції. Деякі пропозиції Вашингтона неприйнятні для європейських країн і Києва, повідомили численні джерела.