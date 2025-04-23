Госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку, а сама встреча была отложена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Рубио передумал лететь на переговоры в Лондон

Один из европейских чиновников сообщил, что Рубио беспокоит жесткость позиций Украины, которые могут сделать невозможным достижение компромисса.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут отказаться от дальнейших усилий, если прогресса не будет в ближайшее время. В воскресенье он выразил надежду, что Киев и Москва договорятся об окончании 3-летней войны уже на этой неделе, но дипломаты считают это невозможным из-за значительных разногласий.

Мы четко поддерживаем попытки президента Трампа установить мир и призывы Украины к России к полному прекращению огня,

– сказал представитель британского премьера Кира Стармера.

Хотя спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не будет участвовать в переговорах в Лондоне, он планирует встречу с Владимиром Путиным в России на этой неделе. В Лондоне же США будет представлять генерал Кит Келлог.

По словам европейских дипломатов, целью прошлой недели было то, чтобы американцы, европейцы и украинцы сформулировали общую позицию, Вашингтон пытались приблизить к европейской и украинской позиции. Некоторые предложения Вашингтона неприемлемы для европейских стран и Киева, сообщили многочисленные источники.