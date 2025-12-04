Обговорюють 4 окремі елементи, – NYT про переговорний процес щодо миру в Україні

Наразі у переговорах щодо закінчення війни в Україні обговорюються 4 окремі елементи. А президент Трамп опинився перед складним вибором.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Яка ситуація із переговорами?

У виданні зауважують, що Трамп хотів, щоб Росія та Україна уклали мирну угоду до 27 листопада, коли відзначається День подяки.

Але йому знову доведеться чекати. Адже прориву під час переговорів у Москві не сталося.

"Я не знаю, що робить Кремль… Можу сказати, що в них була доволі гарна зустріч із Путіним. Ми це з'ясуємо", – казав Трамп після цього.

Помітно, що його упевнений тон змінився і уже не той, що був на саміті з Путіним на Алясці.

Наразі є сподівання на певний прогрес після запланованої зустрічі делегацій України та США.

Але Путін уже вкотре підтвердив, що не відступить від своїх максималістських вимог.

Як зауважує видання, це ставить Трампа перед вибором: або тиснути на Україну та схиляти її до поступок, або відсторонитися від мирного процесу, або змінити курс та відновити широкомасштабну допомогу Україні.

Наразі ж американський президент розчарований кремлівським диктатором.

Припускали, що небажання Росії закінчувати війну, зрештою призведе до того, що Трамп відмовиться від своїх мирних пропозицій. Але, схоже, останнім часом він вірив, що невдачі України на фронті і величезні втрати Росії змусять обидві сторони укласти мирну угоду.

Цього разу до мирних переговорів долучився його зять, бізнесмен Кушнер. Як зазначає NYT, він відіграв важливу роль у перемовинах щодо припинення вогню в Газі.

Але офіційні особи наголошують, що переговори щодо України мають іншу форму та інший характер конфлікту.

Зазначається, що наразі паралельно обговорюють 4 окремі елементи миру, які пов'язані із суверенітетом України (обмеження на чисельність армії у мирний час, дальність польоту ракет тощо), територіями, економічним співробітництвом та європейською безпекою.

Втім, у США та Європі уже проявляється скептицизм, чи буде укладено мирну угоду.

Що вказує на небажання Росії досягти миру?