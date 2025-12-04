Обговорюють 4 окремі елементи, – NYT про переговорний процес щодо миру в Україні
- У переговорах щодо завершення війни в Україні обговорюються 4 окремі елементи, включаючи суверенітет, території, економічне співробітництво та європейську безпеку.
- Президент Трамп стикається з вибором між тиском на Україну, відстороненням від процесу або відновленням допомоги Україні, оскільки Путін не відступає від своїх вимог.
Наразі у переговорах щодо закінчення війни в Україні обговорюються 4 окремі елементи. А президент Трамп опинився перед складним вибором.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.
Дивіться також Макрон запропонував новий формат перемир'я між Росією та Україною
Яка ситуація із переговорами?
У виданні зауважують, що Трамп хотів, щоб Росія та Україна уклали мирну угоду до 27 листопада, коли відзначається День подяки.
Але йому знову доведеться чекати. Адже прориву під час переговорів у Москві не сталося.
"Я не знаю, що робить Кремль… Можу сказати, що в них була доволі гарна зустріч із Путіним. Ми це з'ясуємо", – казав Трамп після цього.
Помітно, що його упевнений тон змінився і уже не той, що був на саміті з Путіним на Алясці.
Наразі є сподівання на певний прогрес після запланованої зустрічі делегацій України та США.
Але Путін уже вкотре підтвердив, що не відступить від своїх максималістських вимог.
Як зауважує видання, це ставить Трампа перед вибором: або тиснути на Україну та схиляти її до поступок, або відсторонитися від мирного процесу, або змінити курс та відновити широкомасштабну допомогу Україні.
Наразі ж американський президент розчарований кремлівським диктатором.
Припускали, що небажання Росії закінчувати війну, зрештою призведе до того, що Трамп відмовиться від своїх мирних пропозицій. Але, схоже, останнім часом він вірив, що невдачі України на фронті і величезні втрати Росії змусять обидві сторони укласти мирну угоду.
Цього разу до мирних переговорів долучився його зять, бізнесмен Кушнер. Як зазначає NYT, він відіграв важливу роль у перемовинах щодо припинення вогню в Газі.
Але офіційні особи наголошують, що переговори щодо України мають іншу форму та інший характер конфлікту.
Зазначається, що наразі паралельно обговорюють 4 окремі елементи миру, які пов'язані із суверенітетом України (обмеження на чисельність армії у мирний час, дальність польоту ракет тощо), територіями, економічним співробітництвом та європейською безпекою.
Втім, у США та Європі уже проявляється скептицизм, чи буде укладено мирну угоду.
Що вказує на небажання Росії досягти миру?
Путін останніми днями зробив низку заяв, якими дав зрозуміти, що не бажає миру. Зокрема, він заявив, що Росія "у будь-якому випадку звільнить" Донбас та "Новоросію" військовим чи іншим шляхом. Окрім того, він запевняв, що Росія пропонувала Україні вивести війська з Донбасу та не починати військових дій, але начебто "Київ воліє воювати".
Також диктатор заявив, що Росія "діє хірургічно" в Україні і це – "не війна в прямому сенсі слова".
Окрім того, він говорив про плани створити зону безпеки вздовж кордону з Україною на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.