Обсуждают 4 отдельных элемента, – NYT о переговорном процессе по миру в Украине
- В переговорах по завершению войны в Украине обсуждаются 4 отдельные элементы, включая суверенитет, территории, экономическое сотрудничество и европейскую безопасность.
- Президент Трамп сталкивается с выбором между давлением на Украину, отстранением от процесса или возобновлением помощи Украине, поскольку Путин не отступает от своих требований.
Сейчас в переговорах по окончанию войны в Украине обсуждаются 4 отдельных элемента. А президент Трамп оказался перед сложным выбором.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Смотрите также Макрон предложил новый формат перемирия между Россией и Украиной
Какова ситуация с переговорами?
В издании отмечают, что Трамп хотел, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение до 27 ноября, когда отмечается День благодарения.
Но ему снова придется ждать. Ведь прорыва во время переговоров в Москве не произошло.
"Я не знаю, что делает Кремль... Могу сказать, что у них была довольно хорошая встреча с Путиным. Мы это выясним", – говорил Трамп после этого.
Заметно, что его уверенный тон изменился и уже не тот, что был на саммите с Путиным на Аляске.
Сейчас есть надежда на определенный прогресс после запланированной встречи делегаций Украины и США.
Но Путин уже в который раз подтвердил, что не отступит от своих максималистских требований.
Как отмечает издание, это ставит Трампа перед выбором: либо давить на Украину и склонять ее к уступкам, или отстраниться от мирного процесса, или изменить курс и восстановить широкомасштабную помощь Украине.
Пока же американский президент разочарован кремлевским диктатором.
Предполагали, что нежелание России заканчивать войну, в конце концов приведет к тому, что Трамп откажется от своих мирных предложений. Но, похоже, последнее время он верил, что неудачи Украины на фронте и огромные потери России заставят обе стороны заключить мирное соглашение.
На этот раз к мирным переговорам присоединился его зять, бизнесмен Кушнер. Как отмечает NYT, он сыграл важную роль в переговорах о прекращении огня в Газе.
Но официальные лица отмечают, что переговоры по Украине имеют другую форму и другой характер конфликта.
Отмечается, что сейчас параллельно обсуждают 4 отдельные элементы мира, которые связаны с суверенитетом Украины (ограничения на численность армии в мирное время, дальность полета ракет и т.д.), территориями, экономическим сотрудничеством и европейской безопасностью.
Впрочем, в США и Европе уже проявляется скептицизм, будет ли заключено мирное соглашение.
Что указывает на нежелание России достичь мира?
Путин в последние дни сделал ряд заявлений, которыми дал понять, что не желает мира. В частности, он заявил, что Россия "в любом случае освободит" Донбасс и "Новороссию" военным или иным путем. Кроме того, он уверял, что Россия предлагала Украине вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий, но якобы "Киев предпочитает воевать".
Также диктатор заявил, что Россия "действует хирургически" в Украине и это – "не война в прямом смысле слова".
Кроме того, он говорил о планах создать зону безопасности вдоль границы с Украиной на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине.