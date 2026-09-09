Трамп хоче угоду, – політолог розібрав багатоходівку США щодо переговорів

Телефонний дзвінок між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним став черговим етапом складної геополітичної гри Вашингтона. Попри скепсис багатьох аналітиків, Білий дім не залишає спроб схилити сторони до діалогу. Однак позиція Кремля та приховані мотиви Москви ставлять під сумнів швидке досягнення миру.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу про залаштунки чергового раунду човникової дипломатії США та нещодавню розмову Трампа і Путіна. За його словами, американський президент не збирається виходити з переговорного треку і має намір зафіксувати дипломатичний результат для історії.

Чого прагне Трамп у переговорах

Політолог зазначив, що послідовність контактів Вашингтона з Москвою та Києвом є класичним прикладом човникової дипломатії. Приїзди американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера стали зондажем позиції Кремля щодо готовності до реального діалогу.

Трамп хоче угоду, неважливо яку, але якусь мирну угоду, навіть проміжну, до виборів у листопаді (у США). І головне, він хоче повне припинення війни під час своєї каденції. Йому потрібні результати для історії,

– наголосив Фесенко.

Він підкреслив, що попри чутки у західних медіа про можливу втому Трампа від українського питання, лідер Сполучених Штатів демонструє впертість і намагається реалізувати свої обіцянки.

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Питання агресії проти Європи залишається відкритим

Під час телефонної розмови Путін переконував Трампа у відсутності в Росії загарбницьких планів щодо європейських держав. Фесенко вважає, що саме запитання від Вашингтона свідчить про наявність тривожних розвідувальних даних у США.

Путін спростовує, запевняє, що він не буде нападати. Так він казав, що і на Україну не нападатиме, а сталося зовсім інакше,

– зауважив політолог.

Окрім того, він припустив, що можливе відновлення тристоронніх консультацій відкладається принаймні до завершення виборів до Держдуми Росії після 20 вересня. Кремль наразі уникає гучних заяв про мирні переговори, щоб не дратувати російську "партію війни" й водночас не лякати суспільство чутками про нову мобілізацію.

Фесенко підсумував, що очевидно, що Москва припиняти війну не хоче, але зберігати зв'язок з Трампом для неї є важливим, тому тактично російська сторона продовжуватиме переговори, але так, аби це не призводило до конкретних результатів.

Нагадаємо, що напередодні американські дипломати Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, де провели консультації з українською та російською сторонами. В Україні до розмови були долучені представники європейських країн. Згодом Віткофф заявив про досягнення значного прогресу у дипломатичному процесі й запевнив, що обговорюється питання щодо проведення переговорів у тристоронньому форматі (Україна, США, Росія).