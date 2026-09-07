Стів Віткофф вперше прокоментував результати діалогів.

Що відомо про головний результат переговорів?

За вказівкою президента США Дональда Трампа американська делегація на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером провела переговори з керівництвом Росії та України.

Метою зустрічей було сприяти додатковому діалогу щодо припинення російсько-української війни. Перед візитами сторони домовилися про триденний режим припинення обстрілів, щоб забезпечити проведення переговорів.

Сторони обговорили пропозиції Росії та України щодо можливого припинення війни. У Києві до переговорів також долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

За підсумками зустрічей у США заявили про суттєвий прогрес у дипломатичному процесі та роботу над наступними кроками. Зокрема, обговорюється проведення додаткового тристороннього формату переговорів між США, Україною та Росією.

Це дуже складно, але ми віддані цьому процесу, нам не байдуже, і ми сподіваємося, що все це приведе до мирного та успішного дипломатичного рішення,

– сказав Віткофф.

Водночас конкретних домовленостей про завершення війни сторони наразі не оголосили.