Про це він розповів журналістам у Києві 6 вересня, передає 24 Канал.

Що Кушнер розповів про переговори з Путіним?

Кушнер зазначив, що спецпредставник США Стів Віткофф зустрічався з Путіним значно частіше, ніж він сам. Водночас зустріч напередодні він назвав змістовною та такою, що дозволила обговорити подальші кроки.

Ми не були в цьому регіоні вже шість місяців, і, очевидно, ситуація розвивається, і ми пообіцяли президенту Зеленському, що наступного разу, коли поїдемо до Росії, ми також завітаємо до України,

– сказав він.

За словами Кушнера, під час зустрічі з Путіним американська сторона обговорила низку ідей, які раніше не дали бажаного результату.

"Ми справді намагалися подумати, які саме елементи необхідні для того тривалого миру, про який ми говорили. І що саме Росія може від цього отримати, що може отримати Україна, і що може отримати світ. І це був дуже плідний діалог", – наголосив Кушнер.

Вашингтон бачить перспективу у поверненні до тристороннього формату переговорів. Кушнер наголосив, що американські представники вже провели контакти з обома сторонами та сподіваються на подальший прогрес.

Ми висунули чимало нових ідей, які, на мою думку, можуть бути корисними для цього процесу, і, сподіваюся, нам вдасться їх розвинути,

– підсумував Кушнер.

Нагадаємо, Зеленський підбив підсумки трьох раундів переговорів із представниками США та європейськими партнерами, які відбулися 6 вересня в Києві. За його словами, усі зустрічі були предметними та стосувалися, зокрема, підтримки України напередодні зимового періоду.

Окрему увагу під час переговорів приділили підготовці України до можливого продовження війни взимку. Київ розраховує на формування "зимового пакета" допомоги від партнерів. Серед ключових напрямків підтримки Зеленський назвав посилення протиповітряної оборони та допомогу енергетичному сектору.

Також ішлося про можливість використання американського скрапленого природного газу (LNG) для потреб України. Зеленський наголосив, що Київ сподівається на відповідні домовленості зі США та підтримку європейських держав. За його словами, під час переговорів вдалося приділити значну увагу підготовці до зимових викликів та потребам України в цей період.