"Ми не поважатимемо жодних угод": одна з країн ЄС вимагає участі у переговорах щодо України

Польща вимагає, аби її долучили до переговорів щодо війни в Україні. Прем'єр Дональд Туск обурився тим, що його країну не запросили на саміт лідерів Е3 та України в Лондоні 7 червня.

Він заявив, що Польща не поважатиме рішень, в обговоренні яких вона не брала участі. Про це пише Reuters.

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Що сказав Туск?

Польща незадоволена форматом "E3", до якого входять лише Велика Британія, Німеччина та Франція. Він не передбачає участі інших європейських союзників України.

Через відсутність Польщі на перемовинах у Лондоні Варшава занепокоїлася щодо того, чи не відсувають її на другий план, маючи на мені схилити Київ до переговорів із Москвою.

Сам Туск розповів, що 9 червня поспілкувався телефоном із канцлером Німеччини Мерцом.

Розмова була довга. Під час неї канцлер пояснив свої мотиви та детально представив хід переговорів.

Я сказав, що з погляду Польщі, ми не будемо поважати жодних угод, у яких Польща не бере участі, тобто вони не будуть для нас обов'язковими, а Польща є абсолютно необхідною ланкою для серйозних дискусій щодо майбутнього України та регіону,

– заявив Туск.

За його словами, напередодні він мав розмову ще й з прем'єр-міністеркою Італії Мелоні. Вона теж "не в захваті від існування такого формату, як E3", тому найближчими днями буде організовано зустріч у форматі "п'ятірки" за участю Польщі та Італії.

"Проблема в тому, що коли є "трійка", ми сердимося, і італійці також сердиті. Коли є "п'ятірка", іспанці кажуть: "Зачекайте хвилинку, ми ж також велика європейська країна". Коли ми зустрічаємося у звичайному форматі Європейського Союзу, 27 країн, очевидно, що швидкого рішення дуже важко досягти, бо потрібна одностайність", – зазначив польський прем'єр.

Він також додав, що дуже обережно ставиться до ідеї якнайшвидше почати діалог з Росією щодо України.

Має бути чітко зрозуміло, що ніхто в Європі не гратиме роль арбітра між Росією та Україною. Ми на боці України в цій війні. Україна не може програти цю війну, Росія не може виграти цю війну,

– наголосив Туск, додавши, що Польща буде присутня там, де це "необхідно і потрібно".

Він вважає, що нині триває "заплутана гра великих держав та амбітних країн, таких як Польща, які відіграють ключову роль, але не завжди запрошуються на різні зустрічі".

До слова, Туск також висловився про вступ України в ЄС на тлі скандалу через УПА. Він заявив, що Польща не блокуватиме процес, але за однієї умови – Київ не отримуватиме для цього жодних особливих умов.