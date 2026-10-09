У Кремлі раптово підтримали резонансну заяву Рубіо, що війна в Україні зайшла у "глухий кут"

Представники держави-агресора несподівано підтримали тезу американського керівництва про те, що бойові дії нібито зайшли у стратегічну безвихідь. Натомість українська сторона категорично відкинула такі оцінки та закликала партнерів до реального економічного тиску на ворога.

Про це повідомляє Reuters.

Що сказали у Москві про мирні переговори?

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про повну згоду з нещодавніми словами державного секретаря США Марка Рубіо. За його словами, саме дипломати тепер мають шукати шляхи для переходу до мирного врегулювання.

Водночас у Кремлі не бачать жодних найближчих перспектив для тристоронньої зустрічі між Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Що передувало заявам?

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо 8 жовтня дав інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini, де поділився своїм баченням ситуації. Він зазначив, що війна опинилася у стратегічному глухому куті, а її завершення дипломатичним шляхом наразі є недосяжним.

Рубіо раніше пояснював, що переговори залишаються заблокованими через ультиматуми Москви. Росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Київ відкидає як неприйнятну.

Своєю чергою, Володимир Зеленський спростував заяви держсекретаря США про дипломатичний глухий кут. Глава держави пояснив, що проблема полягає не у відсутності рішень, а в небажанні партнерів жорстко тиснути на Росію. За його словами, для швидкого перелому ситуації Заходу достатньо ухвалити кілька рішучих кроків проти російської економіки та військово-промислового комплексу.