Росіяни начебто прагнуть відновити переговорний процес. Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив, що нібито Росія готова "до продовження прямих переговорів з українською стороною".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

Що сказав Іванов про мирні переговори?

За словами Іванова, російська сторона нібито неодноразово підкреслювала, що готова до продовження прямих переговорів з українською делегацією. Пропагандист також додав, що турецькі партнери також незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в розпорядженні Росії та України.

У разі, якщо буде проявлена політична воля з боку Києва, ми до таких переговорів готові в будь-який момент,

– сказав Іванов.

Окрім цього, він звернув увагу на те, що російська сторона в ході попередніх раундів переговорів передала свій ряд пропозицій, зокрема щодо створення трьох робочих груп онлайн, але не отримала позитивної реакції від України.

Однак варто зауважити, що переговори з Росією не принесли значних результатів, якщо не враховувати обмін полоненими, а російська сторона досі продовжує висувати надмірні вимоги до України.

Мирні переговори: коротко про головне