Якщо буде політична воля з боку Києва, – у Росії заявили про "готовність" до мирних переговорів
- Росія заявила про готовність відновлення прямих переговорів з Україною, якщо буде політична воля з боку Києва.
- Російська сторона стверджує, що запропонувала створення трьох робочих груп онлайн, але не отримала позитивної реакції від України.
Росіяни начебто прагнуть відновити переговорний процес. Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив, що нібито Росія готова "до продовження прямих переговорів з українською стороною".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.
Що сказав Іванов про мирні переговори?
За словами Іванова, російська сторона нібито неодноразово підкреслювала, що готова до продовження прямих переговорів з українською делегацією. Пропагандист також додав, що турецькі партнери також незмінно підкреслюють, що стамбульський майданчик залишається в розпорядженні Росії та України.
У разі, якщо буде проявлена політична воля з боку Києва, ми до таких переговорів готові в будь-який момент,
– сказав Іванов.
Окрім цього, він звернув увагу на те, що російська сторона в ході попередніх раундів переговорів передала свій ряд пропозицій, зокрема щодо створення трьох робочих груп онлайн, але не отримала позитивної реакції від України.
Однак варто зауважити, що переговори з Росією не принесли значних результатів, якщо не враховувати обмін полоненими, а російська сторона досі продовжує висувати надмірні вимоги до України.
Мирні переговори: коротко про головне
Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, стверджуючи, що це нібито необхідно для захисту російської безпеки. Кремль також прагне визнання контролю над окупованими територіями України, називаючи це "реаліями на землі".
За результатами переговорів 23 липня позиції України та Росії залишилися діаметрально протилежними, зокрема Росія погодилася лише на короткі перерви бойових дій, відмовившись від повноцінного перемир'я.
Окрім цього, Москва запропонувала створити три нові переговорні групи для бюрократизації процесу, що може затягнути переговори.