Россияне якобы стремятся возобновить переговорный процесс. Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявил, что якобы Россия готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Смотрите также Только после достижения целей: в ISW проанализировали новое заявление Кремля о мире

Что сказал Иванов о мирных переговорах?

По словам Иванова, российская сторона якобы неоднократно подчеркивала, что готова к продолжению прямых переговоров с украинской делегацией. Пропагандист также добавил, что турецкие партнеры также неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в распоряжении России и Украины.

В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент,

– сказал Иванов.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что российская сторона в ходе предыдущих раундов переговоров передала свой ряд предложений, в частности по созданию трех рабочих групп онлайн, но не получила положительной реакции от Украины.

Однако стоит заметить, что переговоры с Россией не принесли значительных результатов, если не учитывать обмен пленными, а российская сторона до сих пор продолжает выдвигать чрезмерные требования к Украине.

Мирные переговоры: коротко о главном