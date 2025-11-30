Ми лишаємося реалістами: це складно, – Рубіо підбив підсумки переговорів України та США

Після зустрічі Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори були продуктивними. Водночас, за його словами, українська та американська делегації ще мають над чим працювати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Суспільного із зали переговорів у Маямі.

Як Рубіо підсумував переговори?

Марко Рубіо підкреслив, що США хочуть, щоб Україна не лише була безпечною країною, але й щоб там розпочалася ера процвітання.

Перед нами ще багато роботи, але сьогоднішня сесія була досить продуктивна. Ми залишаємось реалістами щодо того, як складно це все виглядає,

– сказав дипломат.

За його словами, делегаціям ще є, над чим працювати. Рубіо згадав про візит Віткоффа до Москви наступного тижня, де той матиме зустріч з представниками Росії. Держсекретар зауважив, що США розуміють погляд Кремля також.

Які відбулася зустріч у Маямі?