Ми лишаємося реалістами: це складно, – Рубіо підбив підсумки переговорів України та США
- Марко Рубіо заявив, що переговори між Україною та США були продуктивними, але ще є над чим працювати.
- США прагнуть, щоб Україна стала безпечною та процвітаючою країною, незважаючи на складність процесу.
Після зустрічі Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори були продуктивними. Водночас, за його словами, українська та американська делегації ще мають над чим працювати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Суспільного із зали переговорів у Маямі.
Як Рубіо підсумував переговори?
Марко Рубіо підкреслив, що США хочуть, щоб Україна не лише була безпечною країною, але й щоб там розпочалася ера процвітання.
Перед нами ще багато роботи, але сьогоднішня сесія була досить продуктивна. Ми залишаємось реалістами щодо того, як складно це все виглядає,
– сказав дипломат.
За його словами, делегаціям ще є, над чим працювати. Рубіо згадав про візит Віткоффа до Москви наступного тижня, де той матиме зустріч з представниками Росії. Держсекретар зауважив, що США розуміють погляд Кремля також.
Які відбулася зустріч у Маямі?
У Маямі 30 листопада відбулася зустріч української делегації з представниками США. На ній повинні узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.
Після відкритої частини зустрічі представники делегацій відійшли на перерву. Вона тривала майже 2 години.
Друга частина зустрічі пройшла у закритому форматі. У ній брали участь з українського боку секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький, а з американської – державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.