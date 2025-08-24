Шанси на проведення російсько-українського саміту стрімко зменшуються. Президент США Дональд Трамп, схоже, втратив інтерес до мирних ініціатив, а Москва охолодила надії на завершення затяжної війни.

Чи є прогрес у мирних переговорах?

18 серпня Дональд Трамп підняв очікування, заявивши, що Володимир Путін та Володимир Зеленський погодилися зустрітися віч-на-віч, але вже в п'ятницю, 22 серпня, він порівняв двох лідерів із "олією та оцтом".

Тоді ж Трамп сказав журналістам, що протягом двох тижнів ухвалить "важливе" рішення щодо мирних ініціатив. Президент США зазначив, що Москва може зіткнутися з масштабними санкціями – або він може "не робити нічого".

Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зменшив надії на прямі переговори Путіна й Зеленського для врегулювання війни, поставивши під сумнів легітимність українського президента й повторивши максималістські вимоги Кремля.

Жодної зустрічі не заплановано,

– сказав Лавров.

За словами журналістів, питання майбутніх гарантій безпеки для України стало ключовим під час останньої дипломатичної ініціативи США.

Спочатку Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на деякі західні гарантії безпеки для Києва. Проте Москва згодом поставила під сумнів таку домовленість. 20 серпня Лавров заявив, що обговорення без Росії є "дорогою в нікуди".

У Кремлі давно заявляють, що ніколи не приймуть такого сценарію та вказують на прагнення України вступити до НАТО як на один із приводів для вторгнення.

В AFP нагадали, що Москва підписала Будапештський меморандум 1994 року, який мав на меті гарантувати безпеку України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову цих держав від ядерної зброї, що залишилася після розпаду СРСР.

Росія порушила його спершу, захопивши Крим у 2014 році, а потім розпочавши повномасштабний наступ у 2022-му, що призвів до загибелі десятків тисяч людей та змусив мільйони покинути свої домівки,

Що відомо про можлива зустріч Зеленського та Путіна?