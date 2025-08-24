Шансы на проведение российско-украинского саммита стремительно уменьшаются. Президент США Дональд Трамп, похоже, потерял интерес к мирным инициативам, а Москва охладила надежды на завершение затяжной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Есть ли прогресс в мирных переговорах?

18 августа Дональд Трамп поднял ожидания, заявив, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились встретиться с глазу на глаз, но уже в пятницу, 22 августа, он сравнил двух лидеров с "маслом и уксусом".

Тогда же Трамп сказал журналистам, что в течение двух недель примет "важное" решение по мирным инициативам. Президент США отметил, что Москва может столкнуться с масштабными санкциями – или он может "не делать ничего".

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров уменьшил надежды на прямые переговоры Путина и Зеленского для урегулирования войны, поставив под сомнение легитимность украинского президента и повторив максималистские требования Кремля.

Никакой встречи не запланировано,

– сказал Лавров.

По словам журналистов, вопрос будущих гарантий безопасности для Украины стал ключевым во время последней дипломатической инициативы США.

Сначала Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на некоторые западные гарантии безопасности для Киева. Однако Москва впоследствии поставила под сомнение такую договоренность. 20 августа Лавров заявил, что обсуждения без России являются "дорогой в никуда".

В Кремле давно заявляют, что никогда не примут такого сценария и указывают на стремление Украины вступить в НАТО как на один из поводов для вторжения.

В AFP напомнили, что Москва подписала Будапештский меморандум 1994 года, который имел целью гарантировать безопасность Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ этих государств от ядерного оружия, оставшегося после распада СССР.

Россия нарушила его сначала, захватив Крым в 2014 году, а затем начав полномасштабное наступление в 2022-м, что привело к гибели десятков тысяч людей и заставило миллионы покинуть свои дома,

– говорится в материале.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?