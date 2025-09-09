У США висловилися про мирну угоду між Україною та Росією. Кажуть, що вона "потребуватиме компромісів".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посла США в НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News.

Що сказав Вітакер про мирну угоду?

Вітакер стверджує, що основа угоди уже існує.

Яка б не була ця угода, чи захист російських церков, чи російськомовних громадян в Україні, я думаю, що зараз вже існує певна основа,

– заявив він.

Американський дипломат також вважає, що причини російської агресії, озвучені диктатором Путіним, ґрунтуються на викривленій історії.

"Я ніколи особливо не звертав уваги на причини, які називає Володимир Путін. Думаю, багато з них ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії", – сказав він.

Що Вітакер назвав основою мирної угоди?