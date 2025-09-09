В США высказались о мирном соглашении между Украиной и Россией. Говорят, что оно "потребует компромиссов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посла США в НАТО Мэтью Уитакера в эфире Fox News.

Смотрите также Европе нужно готовить "план Б", ведь Трамп может не спасти Украину, – обозреватель FT

Что сказал Уитакер о мирном соглашении?

Уитакер утверждает, что основа соглашения уже существует.

Какая бы ни была эта сделка, или защита русских церквей, или русскоязычных граждан в Украине, я думаю, что сейчас уже существует определенная основа,

– заявил он.

Американский дипломат также считает, что причины российской агрессии, озвученные диктатором Путиным, основываются на искаженной истории.

"Я никогда особо не обращал внимания на причины, которые называет Владимир Путин. Думаю, многие из них основываются на очень запутанной версии истории", – сказал он.

Что Уитакер назвал основой мирного соглашения?