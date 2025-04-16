"Жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться": Держдеп США висунув попередження Росії

США запевняють, що не укладатимуть жодних двосторонніх угод з Росією. Там також стверджують, що не планують послаблювати санкційний тиск на Москву, доки не буде припинення вогню в Україні.

Таку заяву зробила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс у вівторок, 15 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію Держдепу.

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У США задумуються над тим, хто насправді хоче миру

Журналісти поцікавилися у Брюс, як пройшла остання зустріч США з Росією та чи можливе послаблення санкції проти неї. Нагадаємо, що нещодавно спецпредставник Трампа Віткофф зустрівся з Дмитрієвим, послом Росії з питань інвестицій, а потім мав переговори із самим Путіним.

На це речниця Держдепу висунула попередження Росії.

Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться,

– сказала вона.

Речниця Держдепу США також додала, що після атаки на Суми 13 квітня у США стривожені та ставлять собі питання, хто дійсно прагне миру та припинення вогню.

Окрім того, Брюс назвала війну в Україні "м'ясорубкою", в якій нічого не змінилося, та зауважила, що США продовжують працювати для припинення вогню.