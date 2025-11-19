Без Донбасу та сильної армії: ЗМІ окреслили "план" США та Росії, який хочуть протиснути Україні

США надали Володимиру Зеленському сигнал, що Київ має прийняти розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо припинення війни з Росією. Цей "план" пропонує Україні відмовитися від території та частини зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та репортера FT Крістофера Міллера.

Буданов заінтригував заявою щодо мирної угоди

Що відомо про мирний "план", який хочуть просунути Україні?

Два обізнані джерела заявили, що "план", який розробили США та Росія, містять, серед іншого, пропозиції щодо скорочення чисельності Збройних Сил України. Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні пункти цих домовленостей.

За даними співрозмовників, цей "план" було розроблено у тісних консультаціях з Росією. Серед багатьох умов, пропозиції також містять відмову України від територій (яких саме, не повідомляється) та деяких видів зброї.

Глава київського бюро Financial Times Крістофер Міллер уточнив від своїх джерел інформацію щодо цього мирного "плану". За словами журналіста, США та Росія просувають свою поспішну пропозицію українській стороні в обличчі секретаря РНБО Рустема Умєрова через спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа та спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва.

Це означало б капітуляцію України, а знайомі мені люди кажуть, що це просто максималістські вимоги Кремля,

– розповідає Міллер про "план".

За даними репортера FT, "план" США та Росії містить такі умови:

Скорочення української армії вдвічі;

Відмова України від певного виду озброєння;

Відмова України від території Донбасу;

Як пише Крістофер Міллер, Володимир Зеленський незадоволений умовами цієї пропозиції.

Які ще деталі мирної пропозиції США та Росії розкрили ЗМІ?

Окремо Financial Times опублікувало матеріал, у якому описало зміст мирної пропозиції щодо України, розробленої адміністрацією Дональда Трампа спільно з російськими чиновниками.

Цього тижня спеціальний посланець президента США Стів Віткофф передав документ Києву та провів зустріч у Маямі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим, щоб обговорити 28 пунктів плану, повідомили два джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників, Віткофф дав зрозуміти, що очікує від Зеленського прийняття цих умов, навіть якщо вони зачіпають "червоні лінії" України. Одне з джерел заявило, що згода на документ у запропонованому вигляді була б фактичною відмовою України від суверенітету.

План передбачає:

передачу Росії Донбасу, включно з територіями, які зараз контролює Україна;

скорочення чисельності української армії удвічі;

відмову України від низки ключових видів озброєння;

скорочення американської військової допомоги, що може зробити країну вразливою до подальшої агресії;

надання російській мові статусу державної;

надання офіційного статусу "місцевому філіалу РПЦ" в Україні (ймовірно, йдеться про УПЦ МП).

Люди, знайомі з документом, описують його як такий, що "сильно потурає Росії" та є "дуже зручним для Путіна". Інший співрозмовник назвав цей "план" поєднанням практичних пропозицій і "доброго наміру", але визнав, що частина пунктів є абсолютно неприйнятною для України.

Офіційні представники в Києві, ознайомлені з документом, вважають, що план майже повністю відображає максималістські вимоги Кремля. Вони наголошують, що без суттєвих змін він неприйнятний.

Одне з джерел при цьому висловило стриманий оптимізм: США, за його словами, прагнуть змусити Москву чітко сформулювати свої реальні очікування для старту переговорів.

До речі, політтехнолог Олег Постернак, зазначив в етері 24 Каналу, що мирні переговори між Україною і Росією наразі на паузі. З реальних результатів – лише домовленості про звільнення полонених і тимчасове перемир'я для роботи ЗАЕС.

