Без Донбасса и сильной армии: СМИ очертили "план" США и России, который хотят продавить Украине

США предоставили Владимиру Зеленскому сигнал, что Киев должен принять разработанное Вашингтоном рамочное соглашение о прекращении войны с Россией. Этот "план" предлагает Украине отказаться от территории и части оружия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и репортера FT Кристофера Миллера.

Что известно о мирном "плане", который хотят продвинуть Украине?

Два осведомленные источники заявили, что "план", который разработали США и Россия, содержат, среди прочего, предложения по сокращению численности Вооруженных Сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты этих договоренностей.

По данным собеседников, этот "план" был разработан в тесных консультациях с Россией. Среди многих условий, предложения также содержат отказ Украины от территорий (каких именно, не сообщается) и некоторых видов оружия.

Глава киевского бюро Financial Times Кристофер Миллер уточнил от своих источников информацию об этом мирном "плане". По словам журналиста, США и Россия продвигают свое поспешное предложение украинской стороне в лице секретаря СНБО Рустема Умерова через спецпосланника Трампа Стива Виткоффа и спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева.

Это означало бы капитуляцию Украины, а знакомые мне люди говорят, что это просто максималистские требования Кремля,

– рассказывает Миллер о "плане".

По данным репортера FT, "план" США и России содержит следующие условия:

Сокращение украинской армии вдвое;

Отказ Украины от определенного вида вооружения;

Отказ Украины от территории Донбасса;

Как пишет Кристофер Миллер, Владимир Зеленский недоволен условиями этого предложения.

Какие еще детали мирного предложения США и России раскрыли СМИ?

Отдельно Financial Times опубликовало материал, в котором описало содержание мирного предложения по Украине, разработанного администрацией Дональда Трампа совместно с российскими чиновниками.

На этой неделе специальный посланник президента США Стив Уиткофф передал документ Киеву и провел встречу в Майами с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, чтобы обсудить 28 пунктов плана, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников, Уиткофф дал понять, что ожидает от Зеленского принятия этих условий, даже если они затрагивают "красные линии" Украины. Один из источников заявил, что согласие на документ в предложенном виде было бы фактическим отказом Украины от суверенитета.

План предусматривает:

передачу России Донбасса, включая территории, которые сейчас контролирует Украина;

сокращение численности украинской армии вдвое;

отказ Украины от ряда ключевых видов вооружения;

сокращение американской военной помощи, что может сделать страну уязвимой к дальнейшей агрессии;

предоставление русскому языку статуса государственного;

предоставление официального статуса "местному филиалу РПЦ" в Украине (вероятно, речь идет об УПЦ МП).

Люди, знакомые с документом, описывают его как такой, что "сильно потакает России" и является "очень удобным для Путина". Другой собеседник назвал этот "план" сочетанием практических предложений и "доброго намерения", но признал, что часть пунктов абсолютно неприемлема для Украины.

Официальные представители в Киеве, ознакомлены с документом, считают, что план почти полностью отражает максималистские требования Кремля. Они отмечают, что без существенных изменений он неприемлем.

Один из источников при этом выразил сдержанный оптимизм: США, по его словам, стремятся заставить Москву четко сформулировать свои реальные ожидания для старта переговоров.

Кстати, политтехнолог Олег Постернак, отметил в эфире 24 Канала, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас на паузе. Из реальных результатов – только договоренности об освобождении пленных и временное перемирие для работы ЗАЭС.

