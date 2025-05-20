Переговори між Україною та Росією можуть відбутися за участі Європи та США, – Єврокомісія

Україна та Росія відновили прямі переговори щодо завершення війни. Наступна зустріч сторін може відбутися за участі представників Європи та США.

Однак, поки що невідомо, де саме проходитимуть переговори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речниці Єврокомісії Паули Піньо.

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Що кажуть у Єврокомісії про мирні переговори

Піньо вважає позитивним той факт, що президент США Дональд Трамп після своєї розмови з главою Кремля Владіміром Путіним зателефонував кільком європейським лідерам, зокрема президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

За її словами, сторони погодилися, що мають відбутися прямі переговори між Україною та Росією за участі європейських партнерів і США. Проте поки що не можна сказати, де відбудеться зустріч.

Зазначимо, що український президент Володимир Зеленський після розмови з Трампом заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі, на якій би були присутні делегації Росії, США, країн ЄС та Великої Британії. На його думку, такі переговори можна провести у Туреччині, Ватикані чи Швейцарії.

Окрім цього, глава держави вкотре наголосив, що Україна готова до повного й безумовного припинення вогню. А також закликав посилити тиск на Росію, який, на його думку, спонукатиме країну-агресорку до реального миру.