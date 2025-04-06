Путін потирає руки: США розраховують на ультиматум і швидку угоду щодо України

Дональд Трамп все ще сподівається, що його запам'ятають як людину, яка зупинила війну між Росією та Україною. Водночас Владімір Путін теж мріє про своє місце в історії, перекроюючи карту Європи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Даніеля Джонсона для The Telegraph.

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Трамп тисне на Україну, Путін ухиляється від миру

Автор матеріалу зазначає, що з моменту публічного конфлікту Зеленського і Трампа в Овальному кабінету Білий дім посилює тиск на Київ. У той час як Путін не приховує своєї місії перетворити Україну на державу-васала Росії, Трамп, очевидно, бачить країну як дочірню компанію, що повністю належить США.

На думку Джонсона, поки Зеленський залишається при владі, української капітуляції не буде ні перед Москвою, ні перед Вашингтоном.

Але Путін розраховує, що він може використати потребу Трампа в міжнародному схваленні, щоб здобути дипломатичні перемоги, яких його війська не змогли здобути на полі бою,

– вказує він.

Автор звертає увагу, що "мирні переговори", які тривають вже кілька тижнів, розглядаються Кремлем лише як "димова завіса". У той час як Україна погодилася на безумовне припинення бойових дій, Путін висуває все більший список умов, намагаючись переконати Захід, що саме Зеленський є перешкодою до миру.

Вочевидь, мета Путіна полягає у тому, аби захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області і сісти за стіл переговорів "зі здійсненим фактом", аби переконати США, що це справді "російські" провінції. Хоча в адміністрації Трампа і є прихильники такої позиції, Кремль наразі покладається лише на холодний трансакційний егоїзм.

Швидше за все, Україна опиниться перед ультиматумом: або підписати продиктовану Путіним мирну угоду за посередництва Трампа, або назавжди втратити американську розвідку та матеріально-технічну підтримку.

На думку автора колонки, в осяжному майбутньому європейці не матимуть іншого вибору, окрім як продовжувати розбудовувати українську оборону, навіть ціною відкладення своїх амбіцій щодо відновлення власних збройних сил до рівня, близького до рівня Холодної війни.