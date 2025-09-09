Президент США Дональд Трамп після гучних обіцянок стосовно швидкого завершення війни в Україні зізнався, що вважав ситуацію значно легшою. Проте з часом очільник Білого дому зрозумів, наскільки сильно він помилявся.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на слова Трампа в інтерв'ю 77 WABC.

Як Дональд Трамп коментує складнощі припинення війни в Україні?

Американський лідер вкотре підкреслив, що під час другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, більшість із яких, за його словами, були "безнадійними" та тривали десятиліттями.

Однак попри свої попередні успіхи політик визнав, що не очікував таких складнощів у випадку з Росією та Україною, оскільки мав хороші відносини з Володимиром Путіним. Трамп розраховував на швидке врегулювання війни, проте зіткнувся з суворою реальністю.

Щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін – 24 Канал) іде і скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано. Я дуже здивований. Насправді я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок – Росія й Україна,

– зазначив президент США.

Водночас Трамп додав, що особиста неприязнь Володимира Зеленського та очільника Кремля тільки загострює ситуацію і віддаляє сторони від процесу мирних переговорів.

Це складно, між ним (Путіним – 24 Канал) і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ненависті, багато ворожнечі, і багато, багато крові було пролито,

– додав Дональд Трамп.

Американський президент також нагадав трагічну статистику. Згідно з його словами, війна Росії в Україні забирає від 5 до 7 тисяч життів щотижня.

На якому етапі мирні переговори?