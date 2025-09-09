Президент США Дональд Трамп после громких обещаний относительно быстрого завершения войны в Украине признался, что считал ситуацию значительно легче. Однако со временем глава Белого дома понял, насколько сильно он ошибался.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова Трампа в интервью 77 WABC.

Как Дональд Трамп комментирует сложности прекращения войны в Украине?

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что во время второго президентского срока якобы завершил семь войн, большинство из которых, по его словам, были "безнадежными" и продолжались десятилетиями.

Однако несмотря на свои предыдущие успехи политик признал, что не ожидал таких сложностей в случае с Россией и Украиной, поскольку имел хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп рассчитывал на быстрое урегулирование войны, однако столкнулся с суровой реальностью.

Каждый раз, когда я думаю, что мы близки, он (Путин – 24 Канал) идет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то, и это просто плохо, плохо. Я очень удивлен. На самом деле я очень удивлен. Я думал, что это будет самый легкий случай – Россия и Украина,

– отметил президент США.

В то же время Трамп добавил, что личная неприязнь Владимира Зеленского и главы Кремля только обостряет ситуацию и отдаляет стороны от процесса мирных переговоров.

Это сложно, между ним (Путиным – 24 Канал) и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много ненависти, много вражды, и много, много крови было пролито,

– добавил Дональд Трамп.

Американский президент также напомнил трагическую статистику. Согласно его словам, война России в Украине забирает от 5 до 7 тысяч жизней каждую неделю.

На каком этапе мирные переговоры?