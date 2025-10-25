Трамп розраховує на допомогу Китаю у вирішенні війни в Україні: він говоритиме із Сі Цзіньпіном
- Дональд Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном завершення війни між Росією та Україною, сподіваючись на допомогу Китаю.
- Трамп вважає, що Китай може вплинути на Росію, і підкреслює важливість санкцій, запроваджених США проти Росії.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що на запланованій зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном одною з тем обговорення стане завершення війни між Росією та Україною. Він розраховує на допомогу Китаю у цьому питанні.
За його словами, в цій війні гине щотижня 7 тисяч осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.
Як Китай, на думку Трампа, може допомогти закінчити війну в Україні?
Як передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому, журналісти поцікавилися, який вплив Трамп хотів би, щоб Китай мав на Росію. У відповідь він зазначив, що розраховує на допомогу Пекіна у впливі на Москву щодо конфлікту в Україні.
Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... – це відносини між Росією та Україною,
– сказав Трамп.
Він також наголосив, що у війні щотижня гине близько 7 тисяч людей.
На запитання щодо можливих наслідків суворих санкцій США, Трамп відповів, що не вважає їх надто жорсткими і сподівається на прагнення Путіна до завершення війни.
Спецпосланець Путіна відвідує США
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США на переговори після оголошення Трампом нових санкцій проти Росії.
Дмитрієв мав зустрітися з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією". Журналіст Axios повідомив, що росіянин 25 жовтня вестиме переговори, зокрема, зі спецпосланцем президента Трампа Стівом Віткоффом.
Він заявив, що Москва, Вашингтон і Київ близькі до дипломатичного вирішення війни, але не розкрив деталей.