"Вважає Путіна поганим хлопцем": соратник Трампа заявив, що той змінив свою позицію щодо України
- Дональд Трамп може зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, змінивши свою позицію на підтримку України.
- Трамп розглядає "економічну битву" з Росією, пропонуючи санкції, заборону на купівлю російських енергоносіїв і високі мита для Китаю для впливу на Росію.
Президент США Дональд Трамп може зайняти "набагато жорсткішу" позицію щодо Росії. Зі слів його оточення, він змінив свою позицію.
Про це розповів у коментарі The Guardian генеральний директор Newsmax і друг американського лідера Крістофер Радді, передає 24 Канал.
Чи справді Трамп змінив свою позицію щодо України?
Радді був серед запрошених на державну вечерю у Віндзорському замку 17 вересня, організовану на честь президента США та першої леді Меланії Трамп.
Президент Трамп не проти України, як дехто може подумати, і він значно змінив свою позицію. Думаю, що найближчими тижнями та місяцями ми побачимо набагато агресивніші дії,
– зазначив Радді, якого вважають неофіційним радником американського президента.
Водночас він наголосив, що Трамп не підтримує відправку американських військових на фронт, підкресливши, що це "жодним чином не стосується України", а пов’язано з небажанням наражати армію США на ризик.
За словами Радді, нинішній глава Білого дому розглядає "економічну битву": прагне знизити ціни на нафту, наполягає на санкціях і виступає за заборону купівлі російських енергоносіїв країнами НАТО.
Він також додав, що Трамп більше не вірить у можливість домовитися з Володимиром Путіним і нині вважає його "поганим хлопцем". Саме тому, на переконання Радді, президент США посилює риторику щодо мит і вторинних санкцій, зокрема проти Китаю та Індії.
Трамп, зі свого боку, заявив у Truth Social, що союзники по НАТО повинні встановити для Китаю мита у розмірі 50 – 100%, які можна буде скасувати після завершення війни в Україні. Трамп вважає, що високі мита зламають вплив Китаю на Росію.
"Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко, і всі ці життя буде врятовано! Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів", – підкреслив він.
США та Європа не можуть домовитися, як тиснути на Росію
США та ЄС не можуть домовитися про санкції проти Росії, зокрема через різні підходи до закупівлі російської нафти та санкцій проти Китаю й Індії.
ЄС відклав оголошення 19-го пакету санкцій, а Трамп закликає використовувати заморожені російські активи для тиску на Москву, що викликає суперечки серед європейських лідерів.