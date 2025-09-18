"Считает Путина плохим парнем": соратник Трампа заявил, что тот изменил свою позицию по Украине
- Дональд Трамп может занять более жесткую позицию в отношении России, изменив свою позицию на поддержку Украины.
- Трамп рассматривает "экономическую битву" с Россией, предлагая санкции, запрет на покупку российских энергоносителей и высокие пошлины для Китая для влияния на Россию.
Президент США Дональд Трамп может занять "гораздо более жесткую" позицию в отношении России. По словам его окружения, он изменил свою позицию.
Об этом рассказал в комментарии The Guardian генеральный директор Newsmax и друг американского лидера Кристофер Радди, передает 24 Канал.
Действительно ли Трамп изменил свою позицию по Украине?
Радди был среди приглашенных на государственный ужин в Виндзорском замке 17 сентября, организованный в честь президента США и первой леди Мелании Трамп.
Президент Трамп не против Украины, как некоторые могут подумать, и он значительно изменил свою позицию. Думаю, что в ближайшие недели и месяцы мы увидим гораздо более агрессивные действия,
– отметил Радди, которого считают неофициальным советником американского президента.
В то же время он отметил, что Трамп не поддерживает отправку американских военных на фронт, подчеркнув, что это "никоим образом не касается Украины", а связано с нежеланием подвергать армию США риску.
По словам Радди, нынешний глава Белого дома рассматривает "экономическую битву": стремится снизить цены на нефть, настаивает на санкциях и выступает за запрет покупки российских энергоносителей странами НАТО.
Он также добавил, что Трамп больше не верит в возможность договориться с Владимиром Путиным и сейчас считает его "плохим парнем". Именно поэтому, по убеждению Радди, президент США усиливает риторику относительно пошлин и вторичных санкций, в частности против Китая и Индии.
Трамп, со своей стороны, заявил в Truth Social, что союзники по НАТО должны установить для Китая пошлины в размере 50 – 100%, которые можно будет отменить после завершения войны в Украине. Трамп считает, что высокие пошлины сломают влияние Китая на Россию.
"Если НАТО сделает так, как я говорю, война закончится быстро, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов", – подчеркнул он.
США и Европа не могут договориться, как давить на Россию
США и ЕС не могут договориться о санкциях против России, в частности из-за разных подходов к закупке российской нефти и санкций против Китая и Индии.
ЕС отложил объявление 19-го пакета санкций, а Трамп призывает использовать замороженные российские активы для давления на Москву, что вызывает споры среди европейских лидеров.