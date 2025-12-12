Україна може вивести війська з Донбасу, але за певної умови, – The Telegraph

Україна нібито розглядає можливість відвести війська з Донбасу. Проте ЗМІ кажуть, що це можливо лише за умови, що Росія зробить те саме.

У США ж наполягають на створені "вільної економічної зони". Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Які компроміси пропонують Україні?

Президент Володимир Зеленський пояснив, що не має повноважень ухвалювати рішення про передачу українських територій Росії. За його словами, такі питання може вирішувати український народ через вибори або референдум. Так само вважає й канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Водночас лідер України доручив переговорній групі опрацювати пропозиції США.

Як пише ЗМІ, Сполучені Штати наполягають на створенні "вільної економічної зони" на Донбасі. Крім того, у мирному плані Трампа йшлося про спробу фактичного визнання демілітаризованої зони територією Росії.

Компроміс призведе до виведення Збройних сил Києва з Донецька та Луганська для формування демілітаризованої зони, за умови, що Росія погодиться на "взаємний" відступ,

– йдеться у матеріалі.

Українська сторона вже запропонувала США свій контрваріант. За словами журналістів, в ньому йдеться про взаємне відведення військ, збереження територій за Україною та паралельні переговори щодо гарантій безпеки.

У суботу, 13 грудня, територіальні питання знову можуть обговорити у Парижі американські, європейські та українські сторони, припускає видання.

Попри дипломатичні зусилля, Росія поки не показує, що готова до взаємних кроків. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що безпекові гарантії не можуть враховувати інтереси лише України.

Мирний план: останні новини