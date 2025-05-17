Ватикан можуть залучити до перемовин щодо миру в Україні, – Рубіо

Папа Лев XIV пообіцяв особисто докласти "всіх зусиль" для припинення війни в Україні. На тлі цього Марко Рубіо заявив, що Ватикан може стати потенційним місцем проведення мирних перемовин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

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Що Рубіо думає про роль Ватикану у переговорах

Так, перед зустріччю з кардиналом Маттео Дзуппі – представником Ватикану в українському питання, – Марко Рубіо поспілкувався з журналістами. Держсекретар розповів, що обговорить потенційну роль Ватикану у мирному процесі.

На запитання про можливе посередництво Рубіо зазначив, що не називав би його таким, проте такий вибір був би комфортним як для України, так і для Росії.

Ми цінуємо готовність Ватикану долучитися до процесу врегулювання конфлікту, і сподіваємось на подальшу конструктивну взаємодію,

– зазначив Рубіо.

Цього ж дня він провів перемовини з іншими представниками Ватикану, зокрема з його державним секретарем та міністром закордонних справ.

AP пише, що Ватикан має традицію дипломатичного нейтралітету і давно пропонував свої послуги, аби спробувати сприяти переговорам. Проте місто-держава опинилося осторонь під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, після невдалої зустрічі у Стамбулі Папа Лев XIV запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією у Ватикані. Своїми заявами Папа чітко дав зрозуміти, що робота заради миру в Україні буде пріоритетом його понтифікату.