Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Что Рубио думает о роли Ватикана в переговорах

Так, перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи – представителем Ватикана в украинском вопросе, – Марко Рубио пообщался с журналистами. Госсекретарь рассказал, что обсудит потенциальную роль Ватикана в мирном процессе.

На вопрос о возможном посредничестве Рубио отметил, что не называл бы его таким, однако такой выбор был бы комфортным как для Украины, так и для России.

Мы ценим готовность Ватикана присоединиться к процессу урегулирования конфликта, и надеемся на дальнейшее конструктивное взаимодействие,

– отметил Рубио.

В этот же день он провел переговоры с другими представителями Ватикана, в частности с его государственным секретарем и министром иностранных дел.

AP пишет, что Ватикан имеет традицию дипломатического нейтралитета и давно предлагал свои услуги, чтобы попытаться способствовать переговорам. Однако город-государство оказалось в стороне во время полномасштабного вторжения.

Напомним, после неудачной встречи в Стамбуле Папа Лев XIV предложил провести прямые переговоры между Украиной и Россией в Ватикане. Своими заявлениями Папа четко дал понять, что работа ради мира в Украине будет приоритетом его понтификата.