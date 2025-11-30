Умєров назвав пріоритети України на переговорах і сказав, на що сподіваються українці у США

Рустем Умєров висловився про перебіг перемовин 30 листопада. Секретар РНБО очолює українську делегацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова.

Дивіться також "Обговорюємо майбутнє України": перші заяви з Маямі, де триває зустріч України та США

Як Умєров оцінює переговори в Маямі?

Посадовець написав про свою коротку промову перед початком чергового раунду переговорів.

Перед початком чергового раунду переговорів у США окреслив три ключові пріоритети української сторони: мир, безпека та процвітання України. Подякував американському народу і президентові Трампу за ініціативу та підтримку, а також команді США – за постійний діалог і готовність працювати разом,

– написав Умєров.

Його кількахвилинний виступ перед перемовинами був присвячений тому, що зараз сторони обговорюють безпеку України та її майбутнє.

Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, недопущення нової агресії проти України, процвітання України, відновлення України, і ми вдячні за зусилля Сполучених Штатів та їхньої команди, які допомагають нам. Ми вдячні за все, що було зроблено донині, й сподіваємося на успішну й продуктивну зустріч сьогодні,

– сказав він.

Виступ Умєрова перед переговорами у США: дивіться відео

Також секретар РНБО заявив, що протягом останніх 10 місяців Україна та США досягли значного прогресу. А Америка чує українців.

Надалі переговори продовжилися в закритому режимі, тож про те, що там відбувається, можна дізнатися лише із публікацій офіційних осіб і повідомлень ЗМІ.

Що пишуть про переговори в США 30 листопада?